Kovid-19’un genetik şifresini çözen araştırma '2020'nin immünoloji gelişmesi' seçildi

İNTERFERON GENİNİN EKSİK OLDUĞU SAPTANAN 4 HASTA TÜRKİYE'DEN

Araştırmada yer alan SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinik Şefi Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un genetik temellerini araştıran konsorsiyumun daha önce influenza gibi hastalıklar üzerine çalışan genetik bir çalışma grubu olduğunu dile getirdi.

Yaşar, İstanbul'da Kovid-19 ile mücadelede en çok hasta takip eden, referans hastanelerden biri olmaları gerekçesiyle konsorsiyumun yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik tarafından araştırmaya davet edilmeleri üzerine ekibe dahil olduklarını anlattı.