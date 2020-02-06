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Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan 'Şırıngalı çikolata' soruşturmasında karar verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020
'ŞIRINGALI ÇİKOLATA' SORUŞTURMASINDA KARAR VERİLDİ

İlkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal '' yerken nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti. Küçük çocuun ölümüne neden olan 'çikolata' soruşturmasında karar çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın 'şırınga çikolata' sonucu yaşamını yitirdiği olay sonrası başlatılan idari soruşturmayla görevden uzaklaştırılan okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında, yöneticilik görevlerinin üzerlerinden alınması, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası uygulanarak görev yerlerinin değiştirilmesi kararı verdi.

İŞTE ALINAN KARAR

Alınan bilgiye göre, 10 Aralık 2019'da Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda yaşanan olay sonrasında Bakanlıkça başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

Soruşturma neticesinde, olay sonrası görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında, okul yöneticiliği görevlerine son verilmesi, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası verilerek görev yerlerinin değiştirilmesi kararı alındı.

Ayrıca Bakanlık tarafından konuyla ilgili adli sürecin büyük hassasiyetle yakından takip edildiği bildirildi.

Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, okulda çikolata yerken nefes alamayarak fenalaşmış, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Son dakika: Şırınga çikolatadan hayatını kaybetmişti! Mert Yağız Köksal'ın son görüntüleri ortaya çıktı... SON DAKİKA: ŞIRINGA ÇİKOLATADAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ! MERT YAĞIZ KÖKSAL'IN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI...
Mert’in ölümüne sebep olan Şırınga çikolata nedir? Şırınga şeklinde çikolata tehlikeli mi? MERT’İN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN ŞIRINGA ÇİKOLATA NEDİR? ŞIRINGA ŞEKLİNDE ÇİKOLATA TEHLİKELİ Mİ?

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