Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan 'Şırıngalı çikolata' soruşturmasında karar verildi
İlkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal 'şırıngalı çikolata' yerken nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti. Küçük çocuun ölümüne neden olan 'çikolata' soruşturmasında karar çıktı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın 'şırınga çikolata' sonucu yaşamını yitirdiği olay sonrası başlatılan idari soruşturmayla görevden uzaklaştırılan okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında, yöneticilik görevlerinin üzerlerinden alınması, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası uygulanarak görev yerlerinin değiştirilmesi kararı verdi.
İŞTE ALINAN KARAR
Alınan bilgiye göre, 10 Aralık 2019'da Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda yaşanan olay sonrasında Bakanlıkça başlatılan idari soruşturma tamamlandı.
Soruşturma neticesinde, olay sonrası görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında, okul yöneticiliği görevlerine son verilmesi, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası verilerek görev yerlerinin değiştirilmesi kararı alındı.
Ayrıca Bakanlık tarafından konuyla ilgili adli sürecin büyük hassasiyetle yakından takip edildiği bildirildi.
Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, okulda çikolata yerken nefes alamayarak fenalaşmış, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
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