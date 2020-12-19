Gaziantep'te meydana gelen patlamada çok acı detay! Koronavirüsü yendi ama...

YENİDEN KAVUŞMAYI BEKLERKEN ACI HABERLE ŞOK OLDULAR

Meclis Üyesi Kanpolat'ın görüntülü telefon ile eşi Firdevs Kanpolat ile görüştüğü durumunun iyi olduğunu söylediği ortaya çıktı. Birkaç gün içerisinde servise alınması beklenen Kanpolat'ı yeniden görmek ve kavuşmak için gün sayan ailesinin sabah gelen acı haber ile büyük şok yaşadığı öğrenildi. Kanpolat'tan geriye ise olaydan bir gün önce yapılan telefon görüşmesi ile ilgili alınan ekran fotoğrafları kaldı.