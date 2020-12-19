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Gaziantep'te meydana gelen patlamada çok acı detay! Koronavirüsü yendi ama...

Son dakika haberine göre; 'te bu sabah saatlerinde özel bir hastanenin Kovid-19 servisinde meydana gelen patlamanın ardından acı detay ortaya çıktı. Gaziantep'in Nizip ilçesi Sekili Kasabası'nın eski belediye başkanı olan ve İlçe Belediye Encümen Üyesi Ali Saffet Kanpolat'ın koronavirüs hastalığı nedeniyle verdiği yaşam mücadelesini kazandığı ama meydana gelen patlamada öldüğü ortaya çıktı. Olaydan bir gün önce eşi ile görüntülü konuşan Kanpolat'tan geriye son resimleri kaldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2020
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Gaziantep'te meydana gelen patlamada çok acı detay! Koronavirüsü yendi ama...

'teki özel bir hastanenin COVİD 19 hastalarının tedavi gördüğü ünitesinde meydana gelen patlama ve çıkan yangında ölenlerin arasında bulunan Nizip Sekili kasabasının eski Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Encümen Üyesi Ali Saffet Kanpolat yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Birkaç gündür durumu iyiye giden Kanpolat, yoğun bakımdan servise alınmaya hazırlık yaparken sabah saatlerde meydana gelen feci olayda hayatını kaybetti.

YENİDEN KAVUŞMAYI BEKLERKEN ACI HABERLE ŞOK OLDULAR

Meclis Üyesi Kanpolat'ın görüntülü telefon ile eşi Firdevs Kanpolat ile görüştüğü durumunun iyi olduğunu söylediği ortaya çıktı. Birkaç gün içerisinde servise alınması beklenen Kanpolat'ı yeniden görmek ve kavuşmak için gün sayan ailesinin sabah gelen acı haber ile büyük şok yaşadığı öğrenildi. Kanpolat'tan geriye ise olaydan bir gün önce yapılan telefon görüşmesi ile ilgili alınan ekran fotoğrafları kaldı.


Kanpolat'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ve işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

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