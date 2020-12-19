Son dakika: Döviz bürosunda milyonluk vurgun! Çaldığı dolarla kaçmak isterken yakalandı

AVUKATA KENDİSİNİ SAVUNMASI İÇİN 50 BİN DOLAR VERDİ

Şahsın ifadesinde, döviz bürosuna getirilen parayı kendisinin aldığını, daha sonra akrabası olan ve taksi şoförlüğü yapan Serkan K.'yı kendisini Silivri'ye bırakması için aradığını, yolda Serkan K.'ya paranın 100 bin dolarını verdiğini, 255 bin doları ile Sezai Ö. ile birlikte villa satın aldıklarını, 63 bin doları ile arsa satın aldıklarını, kendilerini savunması için avukata 50 bin dolar verdiğini ve 73 bin dolara lüks bir otomobil aldığını söylediği öğrenildi.