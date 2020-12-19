19 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Karganın cevizle imtihanında ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu

Karganın cevizle imtihanında ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu

’nın Beyşehir ilçesinde, bir karganın bulduğu cevizi yemek için verdiği mücadele ilginç görüntüler sergiledi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.12.2020
ABONE OL
Karganın cevizle imtihanında ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu

Beyşehir ilçe merkezinde, Taşköprü önündeki göl kıyısında bir anıtın üzerine konan karga, ağzındaki cevizi yiyebilmek için uzun süre çaba gösterdi.

Ayağıyla tuttuğu cevizin kabuğunu kırmak için mücadele ettiği sırada fotoğraflarının çekildiğini fark edince ürken karga yakınındaki bir aydınlatma direğine kondu.

Karga ağzından hiç bırakmadığı cevizi alarak lamba üzerinden de uçup bu kez göl kıyısındaki parkta çimlerin üzerine kondu.

Zaman zaman bıraktığı cevizi kırıp yemeye çalışan karga, ancak bunda başarılı olamadı.

Karga, daha sonra gözlerden kayboldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA