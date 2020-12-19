Gaziantep'te özel bir hastanede patlama! Ölü ve yaralılar var...
Son dakika haberine göre; Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralıların olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
Alınan bilgiye göre, kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.