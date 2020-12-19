Yeni eşinden eski eşine kaçtı! İmdadına polisler yetişti

Kilitli kaldığı işyerinden kurtarıldıktan sonra İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) sorularına cevap veren Raziye Saruhan, "Ramazan Y. ile birlikteliğim olduğu için boşandık. Beni eski eşimden kurtarmaya çalışıyordu kendince. Eşim Ramazan Y. kendisi beni aradı" dedi.