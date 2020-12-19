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Gaziantep’te özel hastanede facia: 9 ölü! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
Gaziantep’te özel hastanede teknik bir nedenle çıkan yangın sebebiyle koronavirüs yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 9 kişi yaşamını kaybetti. Peki bu yangın neden kaynaklandı? Vatandaşların kafalarında oluşan sorulara cevapları Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Öğretim Görevlisi Abdurrahman İnce verdi.