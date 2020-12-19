Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucu 8 hasta yaşamını yitirdi. Peki patlama neden kaynakladı? Hastanelerde alınması gereken tedbirler neler? Hastaneler yüksek riskli yerler arasına giriyor mu? İşte kafalarda oluşan tüm sorulara A Haber canlı yayınına bağlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Abdurrahman İnce, İş Güvenliği Uzmanı Oğün Şimşek ve İş Güvenliği Uzmanı Ozan Ergin cevap verdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Abdurrahman İnce'nin açıklamaları

"Umarım böylesine kötü bir durum bir daha hiçbir hastanemizde yaşanmaz. Oksiyen yangında yanıcı patlamada ise patlatıcıdır. Dolayısıyla çok dikkatli kullanılması gerekir. Burada sanırım oksijen tüpünden solunum cihazına dolum yapılırken hadise yaşandı ilk bilgiler bu yönde.

Açığa çıkan oksijen burada yanan bir şey görürse bu alev alır ya da patlar. Tabi olayla ilgili çok net bilgilere şu an olarak hakim değiliz. Sonradan devam eden yangını da oksijen salınım etkilemiş olabilir. Yanıcılar ve oksitleyicilerin ayrılması gerekir. "

İş Güvenliği Uzmanı Oğün Şimşek'in açıklamaları:

"Basınçlı kaplar ile ilgili 2007 yılında yayınlanan bir bülten var. Burada uyulması gereken tüm kurallar sıralanmış durumda. Kaza nedenleri olay yeri incelemeden sonra ortay çıkacak. Ancak o zaman doğru şekilde bir yorum yapabiliriz. Ancak Kaza nedenleri ile ilgili bazı şeyler söyleyebiliriz.

Ekipmanlarda tasarım hatası olabilir. Eğer bunu yaptıysanız kaza ortaya çıkabilir. İşletme hatası olabilir. Yani basınçlı kap uygulamasında uygun olmayan hareketler görürsek kaza yaşanabilir. Emniyet ve gösterge levhalarının çalışmaması kaza öncesi tehlikeli bir durum ortaya çıkarır."

İş Güvenliği Uzmanı Ozan Ergin'in açıklamaları:

"Yaşanan hadisenin teknik boyutları tabi ki olay yeri incelemeden sonra ortaya çıkacaktır ama şu anda senaryoları konuşacak olursak hastaneler iş güvenliği açısından oldukça riskli bölgeler arasında yer alıyor. O yüzden en tehlikeli sınıf kapsamına alınıyor.

Bu sadece mikrobiyolojik risklerden değil böyle sebeplerden dolayı olduğunu da düşünüyorum. Orada sadece oksijen gazı değil azot gazı da kullanılıyor.

Daha tehlikeli basınçlı kapların içerisinde saklanan her an patlamaya hazır diğer gazlarda kullanılıyor. O yüzden hastanelerde bu tedbirleri alacak ciddi bir ekip olması gerekiyor. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor."