Ahmet Kekeç'in oğlundan açıklama: “Babamı Kelime-i Tevhidlerle uğurlayın”

Gazeteci, yazar, ve hikayeci Ahmet Kekeç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kekeç'in cenazesi Pazartesi günü Eyüp Sultan Camii'nden kaldırılacak.

BABAMIN RUHUNU FERAHLATACAKTIR

Sabah'a konuşan Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, "Babamın cenaze namazında Kelime-i Tevhid'lerle uğurlanmasını istiyoruz. Böylesi yaşamı ve davası için daha isabetli ve babamın ruhu için daha ferahlatıcı olacaktır" dedi

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Daha önce 2 kez kanseri yenen ve son olarak akciğerindeki rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Ahmet Kekeç, 9 Kasım'da Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla yoğun bakıma alınmıştı.

"ASLAN GİBİ, BİLEĞİYLE SAVAŞTI. BABAM, AHMET KEKEÇ'İ KAYBETTİK"

Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, babasının vefatını sosyal medya hesabından, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik.Yağmurdan sonra görüşürüz, babam. Babam Ahmet Kekeç'in cenaze namazı Pazartesi Eyüp Sultan camiinde... Defin Eyüp Sultan haziresinde. Rabbim, Hz Muhammed s.a.v'e komşu etsin" ifadeleriyle duyurmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti'nin Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongreleri için yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Kekeç'e başsağlığı diledi. Erdoğan, şunları söyledi:

"Değerli kardeşim Ahmet Kekeç bugün rahmeti rahmana kavuştu. Rabbim cenneti ile müşerref kılsın. Ailesi ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum."

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