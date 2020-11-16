Bursa’da hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğalgazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye sevk edildi. Yalıntaş Mahallesi 30. Sokak'ta ikamet eden aileye sabah saatlerinden itibaren ulaşılamadı. Bunun üzerine yan binada oturan akrabası eve gelerek kontrol etti.

Eve girdiğinde baba Şakir, anne Sevgi, çocuklar Ramazan ve Ayşe Melek K.'nin baygın şekilde yattığını fark eden aile yakını, durumu 112'ye bildirerek yardım istedi.