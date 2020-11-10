Dünya insanlığı kurtaran bu iki Türk'ü konuşuyor! Rüya ikili Uğur Şahin ve Özlem Türeci

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Kovid-19 hastalığına karşı 'yüzde 90'dan fazla etkili olduğu' açıklandı. Biontech'in CEO'su Uğur Şahin, elde ettikleri sonuçların bir "dönüm noktası" olduğunu söyledi. Hal böyle olunca tüm dünyanın gözü, 2008 yılında BioNTech'i kuran Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye çevrildi. Ekonomi dergisi INBUSINESS'in gündeme getirdiği Uğur Şahin ve Özlem Türeci için, bugünkü gazete manşetlerinde "Dünyayı kurtaran çift" ifadesi kullanıldı. İşte haberin detayları...