10 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünya insanlığı kurtaran bu iki Türk'ü konuşuyor! Rüya ikili Uğur Şahin ve Özlem Türeci

Dünya insanlığı kurtaran bu iki Türk'ü konuşuyor! Rüya ikili Uğur Şahin ve Özlem Türeci

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Kovid-19 hastalığına karşı 'yüzde 90'dan fazla etkili olduğu' açıklandı. Biontech'in CEO'su Uğur Şahin, elde ettikleri sonuçların bir "dönüm noktası" olduğunu söyledi. Hal böyle olunca tüm dünyanın gözü, 2008 yılında BioNTech'i kuran Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye çevrildi. Ekonomi dergisi INBUSINESS'in gündeme getirdiği Uğur Şahin ve Özlem Türeci için, bugünkü gazete manşetlerinde "Dünyayı kurtaran çift" ifadesi kullanıldı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.11.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 16:41
  • 1
  • 34
Dünya insanlığı kurtaran bu iki Türk'ü konuşuyor! Rüya ikili Uğur Şahin ve Özlem Türeci
Dünya insanlığı kurtaran bu iki Türk'ü konuşuyor! Rüya ikili Uğur Şahin ve Özlem Türeci

Koronavirüsle aşısında başarıya ulaştığını açıklayan ilk şirketin arkasında Türkiye kökenli iki bilim insanı var. ABD merkezli Pfizer ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıklayan Almanya merkezli BioNTech şirketi, aileleri Türkiye'den Almanya'ya göçmüş Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından 2008'de kuruldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 34
Dünya insanlığı kurtaran bu iki Türk'ü konuşuyor! Rüya ikili Uğur Şahin ve Özlem Türeci
Dünya insanlığı kurtaran bu iki Türk'ü konuşuyor! Rüya ikili Uğur Şahin ve Özlem Türeci

Evli olan Türeci ve Şahin çiftinin bu başarısı, son yıllarda göç konusunun tartışıldığı Almanya'da, göçmenlerin ülkeye ne kadar faydalı olabileceğine dair bir örnek olarak gösteriliyor.

Aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin'den INBUSINESS'e özel açıklamalar

  • 3
  • 34
Dünya insanlığı kurtaran bu iki Türk'ü konuşuyor! Rüya ikili Uğur Şahin ve Özlem Türeci
Dünya insanlığı kurtaran bu iki Türk'ü konuşuyor! Rüya ikili Uğur Şahin ve Özlem Türeci

Avrupa Reform Merkezi baş ekonomisti Christian Odandahl haberin ardından yaptığı Twitter paylaşımında "Almanya uzun süre göç konusunda ne kadar açık olması gerektiği konusuyla uğraştı ve savaş sonrasındaki 'misafir işçiler' programı hep sorgulandı" dedi ve ekledi:

  • 4
  • 34
Dünya insanlığı kurtaran bu iki Türk'ü konuşuyor! Rüya ikili Uğur Şahin ve Özlem Türeci
Dünya insanlığı kurtaran bu iki Türk'ü konuşuyor! Rüya ikili Uğur Şahin ve Özlem Türeci

"Uğur Şahin'in babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışmaya gelen bu misafir işçilerden biriydi, şimdi oğlu dünyayı saran salgına son veren kişi olabilir."

  • 5
  • 34
Dünya insanlığı kurtaran bu iki Türk'ü konuşuyor! Rüya ikili Uğur Şahin ve Özlem Türeci
Dünya insanlığı kurtaran bu iki Türk'ü konuşuyor! Rüya ikili Uğur Şahin ve Özlem Türeci

BioNTech'in CEO'su olan Prof. Uğur Şahin, aynı zamanda Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çalışıyor. 55 yaşındaki Şahin, daha önce de eşiyle birlikte kurucusu olduğu Ganymed adlı ilaç şirketinin Bilimsel Tavsiye Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.