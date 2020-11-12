12 Kasım 2020, Perşembe
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Ankara'da korkutan yangın! Sunta deposu bir anda alevler içinde kaldı

'da iki katlı sunta deposunda başlayıp, arkasındaki 4 katlı apartmana ve bitişiğindeki iş yerine sıçrayan paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin 108 araç ve 168 personel ile müdahale ettiği yangında 6 saat geride kalırken, itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.11.2020
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Ankara'da korkutan yangın! Sunta deposu bir anda alevler içinde kaldı

Altındağ ilçesi Çamlıtepe Mahalllesi'nde Mustafa ve Nazif Ercan'a ait, 2 katlı sunta deposunda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, deponun tamamını sardı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, arka tarafta bulunan 4 katlı apartmana ve bitişiğindeki iş yerine sirayet etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yangının sıçradığı binada oturanları, kısa sürede tahliye etti. Bu sırada sağlık ekipleri de olay yerinde tedbir amaçlı hazır bekledi.

Ankarada korkutan yangın! Sunta deposu bir anda alevler içinde kaldı ANKARA'DA KORKUTAN YANGIN! SUNTA DEPOSU BİR ANDA ALEVLER İÇİNDE KALDI

108 ARAÇ 168 PERSONEL İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın yerine olay yerine, İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 13 istasyondan 93 personel, 12 arazöz, 14 tanker, 2 merdiven, 1 köpük kulesi, 6 pikap sevk edilirken, ASKİ'ye bağlı 5 tanker, 7 personel, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı 27 tanker, 3 iş makinesi, 30 personel, ANFA'ya bağlı 31 tanker, 31 personel ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 7 tanker 7 personel olmak üzere toplam 108 araç 168 personel söndürme çalışmasına katıldı.

Yangında can kaybı veya yaralı olmadığı öğrenildi.

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