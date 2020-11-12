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İzmir'de mobilya atölyesinde yangın

'in Karabağlar ilçesinde çıkan yangında mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi. nedeniyle meydana gelen patlamada atölyenin kepenkleri ve camları hasar gördü.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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İzmir'de mobilya atölyesinde yangın

Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Sait Ü'ye ait 3 katlı mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle meydana gelen patlamada atölyenin kepenkleri ve camları hasar gördü.

Patlama sesini duyan çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında atölye kullanılamaz hale geldi.

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