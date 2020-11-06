Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katilin anne ve babası ile ilgili şok iddia

CİNAYET SONRASI 19 SANİYELİK GÖRÜŞME

Söz konusu araç trafiği yanı sıra telefon görüşmelerine ilişkin HTS kayıtları da soruşturma ile ilgili önemli ayrıntılar ortaya koydu. Kayıtlara göre, Cemal Metin Avcı, olay günü saat 17.34'te baba Selim Avcı'yı aradı. 19 saniye süren görüşme, cinayetin işlendiği saat dilimi olan 15.00-16.00 sonrasına denk geldiği anlaşıldı. Avcı ile babası arasında cinayet günü toplam 4 telefon görüşmesi gerçekleşirken, anne Ayten Avcı ile oğlu arasında ise 3 telefon görüşmesi gerçekleşti. Avcı'nın annesini aradığı anılan görüşmelerden biri saat 19.40'ta gerçekleşti. Yine, bir diğer şüpheli Şükrü G. O.'ya ait cep telefonu cinayet bölgesine yakın bir bölgede sinyal verdi.

GÖZALTI AKŞAMI O EVE GİTTİLER

Ortaya çıkan yeni deliler üzerine anne-baba Avcı ve Şükrü G. O. hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık başvurusunda, şüphelilerin suç delillerini yok etmeyi amaçladığı kaydedildi. Başvuruda, Cemal Metin Avcı'nın göz altına alındığı gün olan 20 Temmuz günü saat 22.34'te, Ayten Avcı, Selim Avcı ile kızları E. Avcı'nın bağ evine giderek delilleri yok ettiği öne sürüldü.