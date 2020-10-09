Pınar Gültekin cinayetinin detayları ortaya çıktı! İşte o gün bağ evinde yaşananlar Pınar Gültekin cinayeti Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Pınar Gültekin'in canice öldürülmesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda hazırlanan iddianamede konuyla ilgili birçok detaya yer verildi. İşte Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı ve suçu örtbas etmesine yardım ettiği iddia edilen kardeşi Mertcan Avcı hakkında hazırlanan iddianame... Giriş Tarihi: 09.10.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 15:58
Temmuz ayının 16'sında yaşanan olayda; Gültekin'e yumruk atıp yere düşmesine rağmen birkaç defa daha aynı eylemi sürdürdüğünü belirten zanlı kafasından kan geldiğini gördüğü Gültekin'i, elleriyle boğduktan sonra cansız bedenini varile koyup benzinle yaktığını itiraf etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Cemal Metin Avcı hakkında "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede ayrıca zanlının kardeşi olan Mertcan Avcı'nın da ağabeyinin işlediği suçu örtbas etmeye çalıştığı iddiasıyla cezalandırılması istendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR KAN DONDURAN CİNAYETİN İDDİANAMESİ HAZIR
Kızları Pınar'a ulaşamayan Sıddık-Şefika Gültekin çifti 18 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunmuştu. Sanık Cemal Metin Avcı; ilk ifadesinde hiçbir şey bilmediğini söyleyerek suçlamayı reddetse de sonrasında gerçeği itiraf etmişti. Akyaka Jandarma Karakolunda ifade veren zanlı; Rüya Park AVM önünden aldığı Pınar'ı, Karabağlar bölgesinde bulunan bağ evine götürüp aralarında çıkan tartışmada dövdüğünü, ardından boğarak koyduğu demir varilin içinde yaktıktan sonra varilin ağzını 'kalekim' dökerek kapattığını söylemişti. Zanlının kalekim sonrası ağırlaşan varili Gülağzı bölgesindeki çalılıklara attığını söylemesi üzerine bölgede inceleme başlatılmıştı.
Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan ve tamamen yanmış durumdaki cesedin elektrikli spiral yardımıyla varilden çıkartılması sonucu cenin pozisyonunda olduğu görülmüştü.
HALATI DEFALARCA BOYNUNA DOLADI
Yapılan incelemeler neticesinde 21 Temmuz'da tutuklanan şüphelinin, Gültekin'i boynuna 6 defa doladığı halatla 7. düğümü dişlerinin arasından geçirerek boğduğu bilgisine ulaşıldı. Zanlı Cemal Metin Avcı, Pınar ile birlikte büyükbabasının Karabağlar bölgesindeki bağ evine gittiklerini, yaşadıkları tartışma sırasında maktulün bağırmaya başladığını söyledi.
PINAR'IN SİM KARTINI KIRIP ATTI
Evli ve çocuğu olan Avcı, yumruk atarak yere düşürdüğü maktule, birkaç kez daha vurduğu ve kafasından kanlar gelen Gültekin'in boğazını sıktıktan sonra nefes alıp almadığını kontrol ettiği bilgisine yer verildi. Varile koymak için cesedi iple sardığını belirten suçlu varili önce evde odun ile yakmaya çalıştığını ancak dumanların artması nedeniyle dışarıda yakmaya karar verdiğini anlattı. Cesedi yakmak üzere benzin almaya giderken maktule ait sim kartını yanına alarak olay yerinden uzakta kırıp camdan attığını aktardı. Avcı, üstünü değiştirip benzin aldıktan sonra olay yerine dönerek benzinle, varile koyduğu cesedi tahta parçaları atarak yaktığını belirtti. Varilin ağzını kapatmak için 'kalekim' dökmesi sonucu sağ ayağının ağırlaşan varilin altında kaldığını belirten zanlı pişman olduğunu sözlerine ekledi. Olay günü kendisine ait araçla 3 litre benzin aldığı görüntülere de yansıdığı tespit edildi.