Pınar Gültekin cinayetinin detayları ortaya çıktı! İşte o gün bağ evinde yaşananlar

PINAR'IN SİM KARTINI KIRIP ATTI

Evli ve çocuğu olan Avcı, yumruk atarak yere düşürdüğü maktule, birkaç kez daha vurduğu ve kafasından kanlar gelen Gültekin'in boğazını sıktıktan sonra nefes alıp almadığını kontrol ettiği bilgisine yer verildi. Varile koymak için cesedi iple sardığını belirten suçlu varili önce evde odun ile yakmaya çalıştığını ancak dumanların artması nedeniyle dışarıda yakmaya karar verdiğini anlattı. Cesedi yakmak üzere benzin almaya giderken maktule ait sim kartını yanına alarak olay yerinden uzakta kırıp camdan attığını aktardı. Avcı, üstünü değiştirip benzin aldıktan sonra olay yerine dönerek benzinle, varile koyduğu cesedi tahta parçaları atarak yaktığını belirtti. Varilin ağzını kapatmak için 'kalekim' dökmesi sonucu sağ ayağının ağırlaşan varilin altında kaldığını belirten zanlı pişman olduğunu sözlerine ekledi. Olay günü kendisine ait araçla 3 litre benzin aldığı görüntülere de yansıdığı tespit edildi.