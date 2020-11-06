Son dakika: Sakarya'dan acı haber! 14 yaşındaki çocuk corona virüs kurbanı
Son dakika haberine göre Sakarya'da 14 yaşındaki bir çocuk, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öğle namazı sonrası gözyaşları arasında defnedildi.
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Sakarya'nın Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesinde ikamet eden 14 yaşındaki Semir Şair, bir süredir Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 1 aydır corona virüs tedavisi görüyordu.
14 yaşındaki Şair yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Semir Şair'in cenazesi Değirmendere Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası gözyaşları arasında defnedildi.