06 Kasım 2020, Cuma
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Son dakika: Sakarya'dan acı haber! 14 yaşındaki çocuk corona virüs kurbanı

Son dakika haberine göre 'da 14 yaşındaki bir çocuk, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öğle namazı sonrası gözyaşları arasında defnedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2020
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Son dakika: Sakarya'dan acı haber! 14 yaşındaki çocuk corona virüs kurbanı

Sakarya'nın Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesinde ikamet eden 14 yaşındaki Semir Şair, bir süredir Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 1 aydır corona virüs tedavisi görüyordu.

14 yaşındaki Şair yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Semir Şair'in cenazesi Değirmendere Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası gözyaşları arasında defnedildi.

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