Son dakika: Sakarya'dan acı haber! 14 yaşındaki çocuk corona virüs kurbanı

Sakarya'nın Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesinde ikamet eden 14 yaşındaki Semir Şair, bir süredir Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 1 aydır corona virüs tedavisi görüyordu.

14 yaşındaki Şair yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Semir Şair'in cenazesi Değirmendere Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası gözyaşları arasında defnedildi.