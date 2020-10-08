Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde iddianame tamamlandı

Kardeş Avcı ifadesinde şunları kaydetti: "Pınar Gültekin'i olayın öncesinde tanımıyordum. Cemal Metin Avcı ise benim ağabeyim olur. Olay günü ağabeyimle sabah saatlerinden itibaren birkaç kez telefon görüşmemiz olmuştu. İlk görülmelerimizin iş ile ilgili olduğunu hatırlıyorum. Konuştuğumuz sıralarda kendisinin ses tonuyla ya da konuşmasında herhangi bir gerginlik ve gariplik sezmedim.

"BAĞ EVİNE ÇAĞIRDI"

Akşam saatlerinde ise beni arayarak dedeme ait Karabağlar Yaylası'nda bulunan bağ evine çağırdı ve telefonda bana ağabeyime ait Cüce Bar'da kullanılan içki karton gibi eşyaları depoladığı yerde işimiz olduğunu söyledi. Ben kendisine yardım etmek amaçlı hatırladığım kadarı ile akşam saat 19:30-19:40 saatleri civarında bağ evine gittim. Ben bağ evine gittiğimde evin avlusunda bir varilin içinde bir şeyler yaktığını gördüm.