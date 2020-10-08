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Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde iddianame tamamlandı

’da ’in öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Katil zanlısı hakkında canavarca hisle adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde iddianame tamamlandı

'da geçtiğimiz aylarda gerçekleşen cinayetin ardından son dakika bilgileri de geliyor. 'i canavarca hisle öldüren için istenen hapis cezası belli oldu. Cemal Metin Avcı hakkında canavarca hisle adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

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'nın ifadesine ulaşıldı. Avcı ifadesinde, olay gününü anlatırken Cemal Metin Avcı'nın kendisini bağ evine çağırdığını, gittiğinde varilde bir şeyler yaktığını gördüğünü kaydetti.

Ne yaktığını sorduğunda ise 'bozulmuş kokoreçleri yakıyorum' dediğini ifade eden Mertcan Avcı'nın "Ben bu olayla ilgili daha önce tanık olarak ifade vermiştim. O zaman korktuğum için ifademde bu konulardan bahsetmedim" demesi dikkat çekti.

Kardeş Avcı ifadesinde şunları kaydetti: "Pınar Gültekin'i olayın öncesinde tanımıyordum. Cemal Metin Avcı ise benim ağabeyim olur. Olay günü ağabeyimle sabah saatlerinden itibaren birkaç kez telefon görüşmemiz olmuştu. İlk görülmelerimizin iş ile ilgili olduğunu hatırlıyorum. Konuştuğumuz sıralarda kendisinin ses tonuyla ya da konuşmasında herhangi bir gerginlik ve gariplik sezmedim.

"BAĞ EVİNE ÇAĞIRDI"

Akşam saatlerinde ise beni arayarak dedeme ait Karabağlar Yaylası'nda bulunan bağ evine çağırdı ve telefonda bana ağabeyime ait Cüce Bar'da kullanılan içki karton gibi eşyaları depoladığı yerde işimiz olduğunu söyledi. Ben kendisine yardım etmek amaçlı hatırladığım kadarı ile akşam saat 19:30-19:40 saatleri civarında bağ evine gittim. Ben bağ evine gittiğimde evin avlusunda bir varilin içinde bir şeyler yaktığını gördüm.

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