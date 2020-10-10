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Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı! Diri diri yakıldı mı?

Son dakika haberi... cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. 'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin savcılığın hazırladığı iddianamede, daha önce bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. İddianamede, raporuna göre katil zanlısı 'nın Pınar Gültekin'i yaşıyorken diri diri yakılmış olabileceği belirtildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 10.10.2020 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020
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Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı! Diri diri yakıldı mı?

'da üniversite öğrencisi 'in vahşi bir şekilde öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede katil zanlısı 'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tüyler ürperten olaya ilişkin yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde iddianame tamamlandı SON DAKİKA: PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNDE İDDİANAME TAMAMLANDI

ADLİ TIP'IN TESPİTİ
İddianamede, raporuna göre kayıtlı bilgiler, cesedin bulunduğu ortam, bulunuş şekli, olay yeri inceleme bulguları, otopsisinde tiroit kartilajda kırık ve çevresinde kanama benzeri görünüm tespit edildiği belirtildi.

Adli tıp raporunda, "Kişinin ölümünün boyuna basıya bağlı mekanik asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) sonucu meydana gelmiş olabileceği gibi boyuna bası eylemi sonrası kişi yaşıyorken yakılmasına bağlı da ölümün meydana gelmiş olabileceği" kaydedildi. Mevcut verilerle bu mekanizmalar arasında tıbben ayrım yapılamadığı bildirildi.

SAVUNMASI İFTİRA ÇIKTI
İddianamede ayrıca, Gültekin'in kendisine sürekli cep telefonuyla mesaj atıp eşine şikayet etmekle tehdit ettiğini söyleyen sanığın bu iddiasının doğru olmadığı dile getirildi. Sanık Avcı'nın iddiaları üzerine telefon ve sim kart üzerinde inceleme yapıldığı ve Gültekin tarafından Avcı'ya gönderilmiş herhangi bir mesaj kaydı olmadığı aktarıldı.

Gültekin'in Avcı'ya çıplak görüntülerinin olduğu videoları gönderdiği iddiasının da aynı şekilde boşa çıktığı, Gültekin tarafından gönderilmiş herhangi bir video ve resim içeriği olmadığından, sanığın bu konulardaki savunmasına itibar edilmediği vurgulandı.

FATİH ULAŞ/SABAH

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