Antalya'da Rus kadını döven eski sevgili hakkında karar verildi





'YAŞANANLARDAN PİŞMANIM'

İfadesinde olay günü çocuğunu görmek için iş yerine gittiğini öne süren Vehbi S., "İş yerine gittiğimde alkollüydüm. Çocuğumu görmek istedim. Anna, hakaret etti. Ben de alkolün etkisiyle, o anlık psikolojimle cama vurdum. Sonrasında bu olaylar gelişti. Yaşananlardan dolayı pişmanım" dedi.



Vehbi S., savcılık sorgusunun ardında nöbetçi sulh ceza hakimliğince haftada bir gün polis merkezine giderek imza atma şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrolle serbest bıraktı. Vehbi S. hakkında, 29 Ekim'de Anna Orekhova'ya karşı uyguladığı şiddet nedeniyle 30 Ekim tarihinde 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.



