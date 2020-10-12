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Son dakika: Sahte alkol kabusu sürüyor! Bu kez İstanbul'da genç bir avukat yaşamını yitirdi

Son dakika haberi.. 'de sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi yaşamını yitirdi. Operasyon başlatan polis 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1'i de serbest kaldı. 'de sahte alkol alan 15 kişi yaşamını yitirmişti. Son kötü haber 'dan geldi. 'da sahte içkiden zehirlenen 36 yaşındaki avukat öldü.

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Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Son dakika: Sahte alkol kabusu sürüyor! Bu kez İstanbul'da genç bir avukat yaşamını yitirdi

Kentte son günlerde sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkolden ölümler ve hastanelerde gözlem altında tutulan 8 kişinin ölüm tehlikesi atlatması nedeniyle operasyon başlattı.

Merkez Toroslar ilçesindeki büfeye baskın yapan polis ekipleri, ele geçirilen 19 adet yarımşar litrelik şişelerdeki sıvının metanol oranı yüksek sahte içki olduğunu saptadı. Kapatılan büfenin işletmecileri H.Ü. ve E.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, sahte içkileri M.F. isimli kişiden temin ettiklerini söyledi. M.F.'nin merkez Mezitli ilçesindeki evine baskın yapan ekipler, 52 bidon içinde toplam 260 litre etil alkol ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirdi. M.F. ile yanında bulunan ismi açıklanmayan 1 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.

Öte yandan Mersin polisi, büfeden sahte içki satın aldığı belirlenen ve ölüm tehlikesi atlatan 8 kişiye de ulaşıp toplam 19 litre sahte içkiye el koydu. Ayrıca kent genelindeki yaklaşık 650 büfede sahte içki denetlemesi yapan polis, halkı internet üzerinden etil alkol alımı yapmaması konusunda

İSTANBUL'DA GENÇ BİR AVUKAT YAŞAMINI YİTİRDİ
İstanbul Kartal'da sahte içkiden zehirlenen 36 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu öldü.

Kartal'da 36 yaşındaki Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu isimli avukat geçtiğimiz günlerde kullandığı sahte içkiden zehirlendi. Hastaneye kaldırılan Oğuzhan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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