Zonguldak Valiliği açıkladı: HES kodu zorunluluğu getirildi

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirler alındı. Kurul, kamu kurum ve kuruluşları, banka, PTT, noter, alışveriş merkezi ile elektrik, su ve doğal gaz abonelik ve tahsilat işlemlerine yönelik hizmet verilen kuruluşlara ait binalara girişlerde HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verdi.

Kentte faaliyet gösteren tüm özel hastane ve kamu hastanelerinde ise 65 yaş ve üzerindekilerin, ziyaretçi ve refakatçi olarak kabul edilmemesine ve bu kişilerin alışveriş merkezi, market, semt pazarı, pazar yeri gibi toplu alışveriş mekanlarını 16.30-18.30 saatlerinde zorunlu olmadıkça kullanmamalarına karar verildi. Ayrıca 65 yaş ve üzerindekilerin 07.30-09.30 saatleri ile 16.30-18.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmamaları kararlaştırıldı.



Çalışan personel sayısı 50 ve üzeri olan fabrika ve işletmelere girişlerde de HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildi. Alınan kararlara uymayan kişilere ise 'Kabahatler Kanunu'nca 392 lira, iş yerlerine, işletmelere ve kurumlara ise 3 bin 180 lira, maske takma kuralına aykırı hareket edenlere de 900 lira para cezası uygulanacağı kaydedildi.