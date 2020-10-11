11 Ekim 2020, Pazar
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İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı yükseldi

'deki sahte alkol skandalında 'nde tedavisi sürdürülen 'in de yaşamını yitirdiği açıklandı.İzmir'de sahte alkolden yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.10.2020
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İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı yükseldi

İzmir'in Dikili ilçesinde sahte alkol kullandığı iddiasıyla Bergama Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürdürülen Mehmet Celalettin Sezer (68) yaşamını yitirdi. Böylece şehirde sahte alkolden yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Bu arada sahte alkol nedeniyle hastanede kaldırılan Ramazan Keskin'in taburcu edilirken, Ömer Emin Filiz'in ise tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.
Yaşanan olayın ardından Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol kullandıkları iddia edilen kişilerin adreslerinde inceleme yaptı.

Yapılan çalışmada, 26 litre sahte olduğu değerlendirilen alkol ele geçirildi. Ayrıca, soruşturmayı derinleştiren polisin etil alkol ve sahte içki satanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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