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Son dakika: Kırıkkale'de sahte alkol faciası: 7 kişi öldü

Son dakika haberine göre 'de sahte alkolden zehirlendikleri iddia edilen 7 kişi hayatını kaybetti. İl genelinde olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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Son dakika: Kırıkkale'de sahte alkol faciası: 7 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde son üç günde zehirlendiklerini belirten 8 kişi hastanelere başvurdu.

Son dakika: Kırıkkalede sahte alkolden 7 kişi öldü SON DAKİKA: KIRIKKALE'DE SAHTE ALKOLDEN 7 KİŞİ ÖLDÜ

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınanlardan İ.Y, C.D, ÜG, Y.M, H.V, M.Ö. ve A.B. hayatını kaybetti, Ö.Ö'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili S.Ü. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.

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