Son dakika: Sahte içki Mersin'de 5 can aldı

Mersin'de son günlerde sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi, hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkolden ölümler ve hastanelerde gözlem altında tutulan 8 kişinin ölüm tehlikesi atlatması nedeniyle operasyon başlattı.