Kübra Boyraz’ın can verdiği botoks olayında skandal ifade: İlkokul mezunuydu doktorluğa özenirdi

TEK TEK ANLATTI

Öner Ö., "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Medikal Estetik sertifikasına da sahibim. Kübra'ya hiçbir işlem yapmadım. Erdal D. patronum olur. Onun yanında çalışırım. Erdal D., New Life isimli iş yerinin sahibi. Bu iş yeri İzmir'de bulunuyor. Erdal Bey, İstanbul Beylikdüzü'nde New Life'ın bir şubesini açtı. Kubis Rezidans'ta bulunan iş yeri Erdal D.'ye aittir. Ben de burada çalışmak için gittim" dedi. Öner Ö. ifadesinin devamında özetle şu sözleri dile getirdi: "Ah diye bir ses geldi. Erdal Bey'in elinde enjektör vardı. Onu da gördük. Kübra odadan çıkarak salona geldi. Biraz oturdu. 'Sonra benim tansiyonum düştü' dedi. Kendisine ayran verdik. Belki kan şekeri düşmüş olabileceğini düşündüğümden lokum verdik. Sonra Kübra Hanım 'iyiyim' dedi. Balkona çıktık, biraz sohbet ettik. Sonra bana 'tansiyonum bayağı düşmüş sanırım' dedi. Ben de 'sizi hastaneye götürelim' dedim. 'Hastaneye gidersem annem kızar' dedi ve hastaneye götürmemizi kabul etmedi. Sonra biz de 'sizi evinize bırakalım' dedik. Yeni taşındıkları için oturduğu evin adresini bilmiyordu. Annesine telefon ederek sitenin adresini öğrendi. Sonra biz de Erdal Bey, K. Hanım, Ömer Bey ve Bülent Bey, Erdal Bey'in arabasıyla Kübra'yı evine götürdük."