Kübra Boyraz'ın ölümünde kan donduran detay!

Skandalın yaşandığı güzellik merkezinin sahibi Erdal D.'nin hiçbir tıbbi eğitimi bulunmaması ve ilkokul mezunu olmasına rağmen hem güzellik merkezi işlettiği hem de cerrahi operasyonlara katıldığı iddia edildi. Güzellik merkezi ile irtibatlı olduğu için gözaltına alınan K.A. ifadesinde merkezin sahibi Erdal D.'yi doktor zannettiğini belirtmesi dikkat çekici bulundu.