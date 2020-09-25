25 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Botoks yaptırdıktan sonra hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın davasında tutuklama kararı

Botoks yaptırdıktan sonra hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın davasında tutuklama kararı

Estetik yaptırmak için gittiği Beylikdüzü’ndeki bir güzellik merkezinden çıktıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden ’ın ölümü ile ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Sözde güzellik merkezinin sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
ABONE OL
Botoks yaptırdıktan sonra hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın davasında tutuklama kararı

Nazif KARAMAN / SABAH

Estetik yaptırmak üzere Beylikdüzü'nde gittiği güzellik merkezinden çıktıktan sonra fenalaşık ölen Kübra Boyraz'ın ölümü ile ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılması ardından İzmir'de gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen Estetik merkezinin yetkilisi şüpheli Erdal Doğruya, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemleri ardından "Taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüpheli, sorgu sonucunda Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'nce "Taksir ile ölüme neden olmak"suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli pratisyen hekim Öner Özsoyeri hakkında tutuklamaya yönelik yaklama kararı mevcut bulunuyor. Şüphelinin yakalanmasına ilşkin çalışmalar devam ediyor.

Botoks skandalında çarpıcı gelişme: 4 yakalama, 2 gözaltı BOTOKS SKANDALINDA ÇARPICI GELİŞME: 4 YAKALAMA, 2 GÖZALTI
İstanbulda Kübra Boyrazın botoks sonrası öldüğü iddia edildi İSTANBUL'DA KÜBRA BOYRAZ'IN BOTOKS SONRASI ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA