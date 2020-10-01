Şeyda Yılmaz'ın hayatını kaybettiği rezidansta 2 kişi olduğu ortaya çıkı

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Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre Şeyda Yılmaz ile mesai arkadaşı E.Ö. 17 Eylül akşamı Ataşehir'deki bir restorana gitti. Aynı mekânda bulunan Muhammed D. ile Emre A. bir süre sonra iki kadının olduğu masaya geldi.

E.Ö. bir süre sonra restorandan ayrıldı. Muhammed D. ifadesinde, Yılmaz alkollü olduğu için aracını kendisinin kullandığını, Emre A. ile birlikte üçünün, kendisine ait ofise gittiğini anlattı.