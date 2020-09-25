Van’da 224 adet kaçak botoks dolgu ürünü ele geçirildi! Akıllara Kübra Boyraz geldi

Olayla ilgili M.A.B. hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

Operasyonun ardından akıllara 20 Eylül tarihinden yaptırdığı botokstan sonra hayatını kaybeden ve tüm Türkiye'nin ağlamasına yol açan Kübra Boyraz geldi. İstanbul'da bir ilaç şirketinde tıbbi mümessil olarak çalışan bir çocuk annesi Kübra Boyraz (38), 19 Eylül'de Beylikdüzü'nde bulunan ruhsatsız bir güzellik merkezinde pratisyen hekime botoks yaptırmıştı.