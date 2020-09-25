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Van’da 224 adet kaçak botoks dolgu ürünü ele geçirildi! Akıllara Kübra Boyraz geldi

Son dakika haberine göre... ’dan ’a uçakla gönderilmek istenilen 224 adet kaçak botoks dolgu ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili M.A.B. hakkında “” suçundan işlem yapıldığı belirtildi. Operasyonun ardından akıllara botoks yüzünden ölen ve dün Türkiye'yi ağlatan Kübra Boyraz geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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Van’da 224 adet kaçak botoks dolgu ürünü ele geçirildi! Akıllara Kübra Boyraz geldi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince havalimanına gelen M.A.B. isimli şahıs tarafından 'a kargo yoluyla gönderilmek üzere X-Ray cihazına 2 adet kolu bırakıldığı belirtildi.

Polislerin kolilerden şüphelenmesi üzerine yapılan aramada, 224 adet kaçak botoks dolgu ürünü ele geçirildi.

Olayla ilgili M.A.B. hakkında "" suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

Operasyonun ardından akıllara 20 Eylül tarihinden yaptırdığı botokstan sonra hayatını kaybeden ve tüm Türkiye'nin ağlamasına yol açan Kübra Boyraz geldi. İstanbul'da bir ilaç şirketinde tıbbi mümessil olarak çalışan bir çocuk annesi Kübra Boyraz (38), 19 Eylül'de Beylikdüzü'nde bulunan ruhsatsız bir güzellik merkezinde pratisyen hekime botoks yaptırmıştı.

Boyraz, botokstan sonra fenalık geçirmişti. Durumu biraz iyileşen Boyraz, güzellik merkezinde çalışan bir kadın tarafından ailesinin evine götürülüp bırakılmıştı Eve yarı baygın getirilen ve konuşamayan kızlarını gören ailenin kızlarına ne olduğunu sorması üzerine kadın kızlarının düştüğünü söylemişti.

İlerleyen saatlerde daha da kötüleşen Boyraz'ı ailesi hastaneye kaldırmıştı. Ancak Boyraz hastanede 20 Eylül'de öldü. Ailenin şikayeti üzerine polis kovuşturma başlattı.

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