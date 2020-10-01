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Koronavirüs vakaları nasıl kayda alınıyor? Vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor mu? A Haber tüm süreci tek tek inceledi

'de koronavirüs vakaları görülmeye başladığından bu yana ortaya birçok iddia ortaya atıldı. En çok konuşulan iddialardan bir tanesi de '' iddiasıydı. A ekibi bu konuyu ele aldı. Süreç nasıl işliyor? Koronavirüs vakaları nasıl kayda alınıyor? Vakalar sisteme nasıl giriliyor? Detayları A Haber muhabiri detayları aktardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.10.2020
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Koronavirüs vakaları nasıl kayda alınıyor? Vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor mu? A Haber tüm süreci tek tek inceledi

Türkiye'de koronavirüs vakaları görülmeye başladığından bu yana ortaya birçok iddia ortaya atıldı. En çok konuşulan iddialardan bir tanesi de 'vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor' iddiasıydı. A Haber ekibi bu konuyu ele aldı.

Koronavirüs vakaları nasıl kayda alınıyor? Vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor mu? A Haber tüm süreci tek tek inceledi

Süreç nasıl işliyor? Koronavirüs vakaları nasıl kayda alınıyor? Vakalar sisteme nasıl giriliyor? Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan detayları aktardı.

Koronavirüs vakaları nasıl kayda alınıyor? Vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor mu? A Haber tüm süreci tek tek inceledi

Sürüntü kabininde özel kıyafetli görevliler koronavirüs testi için sürüntü alıyor.

Koronavirüs vakaları nasıl kayda alınıyor? Vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor mu? A Haber tüm süreci tek tek inceledi

VAKALAR GÜNLÜK OLARAK SİSTEME GİRİLİYOR

Sağlık görevlisi o süreci A Haber'e anlattı: Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye kullanıcılarının kullandığı ortak bir internet portalımız var.

Koronavirüs vakaları nasıl kayda alınıyor? Vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor mu? A Haber tüm süreci tek tek inceledi

Bu portalla birçok işlem yapılabiliyor aynı şekilde kovid süreciyle alakalı işlemler de bu portala kayıt edilmesi gerekiyor. Örneğin hasta hastaneye başvurdu, sürüntü örneği alınmasına karar verdi hekim.

Koronavirüs vakaları nasıl kayda alınıyor? Vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor mu? A Haber tüm süreci tek tek inceledi

Sürüntü örneğinin alınabilmesi için Sağlık Bakanlığı'na bir giriş yapılması gerekiyor. Pozitif çıktıktan sonra yetkililer tarafından günlük aramalar gerçekleştiriliyor.

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