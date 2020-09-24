Son dakika: Marmara Denizi'nde 3.6'lık deprem
Son dakika haberi... AFAD açıklamasına göre; Marmara Denizi'nde 21:06'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) verilerine göre, öğleden sonra meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmaraereğlisi'nde 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Depremin derinliği ise 17 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) verilerine göre, öğleden sonra meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmaraereğlisi'nde 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Depremin derinliği ise 17 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,7 olarak açıkladı. Kandilli'nin ölçümlerine göre deprem Silivri açıklarında meydana geldi.
SON DAKİKA: İSTANBUL’DA DEPREM PANİĞİ! MARMARA DENİZİNDE 4,2’LİK DEPREM! DEPREM ANINI A HABER'E ANLATTI