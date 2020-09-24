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Son dakika: Marmara Denizi'nde 3.6'lık deprem

Son dakika haberi... AFAD açıklamasına göre; 'nde 21:06'da 3.6 büyüklüğünde meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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Son dakika: Marmara Denizi'nde 3.6'lık deprem

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) verilerine göre, öğleden sonra meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmaraereğlisi'nde 3,6 büyüklüğünde bir daha yaşandı.

Depremin derinliği ise 17 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,7 olarak açıkladı. Kandilli'nin ölçümlerine göre deprem Silivri açıklarında meydana geldi.

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