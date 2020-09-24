Son dakika haberi: RTÜK,FOX'ta yayınlanan 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
Son dakika... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV'de yayınlanan 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.
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RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Kimsesizler dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.