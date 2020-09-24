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Son dakika haberi: RTÜK,FOX'ta yayınlanan 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı

... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (), FOX TV'de yayınlanan '' dizisi ile ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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Son dakika haberi: RTÜK,FOX'ta yayınlanan 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Kimsesizler dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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