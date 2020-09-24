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Şanlıurfa'daki feci kazada hemşire yaşamını yitirdi

'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü bir kişi de ağır yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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Şanlıurfa'daki feci kazada hemşire yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü bir kişi de ağır yaralandı.

Bozova ilçesi Adıyaman karayolu üzerinde meydana gelen kazada Kemal. D.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

Feci kazada yaralanan hemşire Sultan Akay (22) ve meslektaşı Kemal D. Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Sultan Akay tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken, Kemal D.'nin yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet YILDIRIM - SABAH

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