17 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Isparta'da 1800 yıllık kitabe ele geçirildi

Isparta'da 1800 yıllık kitabe ele geçirildi

'da M.S. 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait 1800 yıllık 85x65 santimetre ebatlarında kitabe ele geçirildi. A.Ü. hakkında başlatılırken, ele geçirilen ise 'ne teslim edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2020
ABONE OL
Isparta'da 1800 yıllık kitabe ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Keçiborlu ilçe merkezinde A.Ü.'nün (84) izinsiz olarak tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda A.Ü.'nün evinde M.S. 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1800 yıllık 85x65 santimetre ebatlarında kitabe ele geçirildi. A.Ü. hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eser ise Isparta Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA