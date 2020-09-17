Halil Sezai’nin saldırdığı Hüseyin Meriç A Haber’e konuştu

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşanan olayda komşusu Hüseyin Meriç'i feci şekilde darp eden Halil Sezai'nin komşusuna "Ezan mı okuyorsun lan sen O.Ç, ezan mı okuyorsun sen kimsin." gibi skandal sözler söylediği kameralara yansımıştı. 67 yaşındaki Hüseyin Meriç yaşadığı dehşeti A Haber ekranlarında anlattı.