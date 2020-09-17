17 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Halil Sezai’nin saldırdığı Hüseyin Meriç A Haber’e konuştu

Halil Sezai’nin saldırdığı Hüseyin Meriç A Haber’e konuştu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2020 12:41
Güncelleme:17.09.2020 12:52
İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşanan olayda komşusu Hüseyin Meriç'i feci şekilde darp eden Halil Sezai'nin komşusuna "Ezan mı okuyorsun lan sen O.Ç, ezan mı okuyorsun sen kimsin." gibi skandal sözler söylediği kameralara yansımıştı. 67 yaşındaki Hüseyin Meriç yaşadığı dehşeti A Haber ekranlarında anlattı.
Halil Sezai’nin saldırdığı Hüseyin Meriç A Haber’e konuştu
Halil Sezai’nin saldırdığı Hüseyin Meriç A Haber’e konuştu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Halil Sezai rezaletinde yeni görüntüler
Halil Sezai rezaletinde yeni görüntüler
Aşı denemesi Türkiye'ye avantaj sağlar mı?
Aşı denemesi Türkiye'ye avantaj sağlar mı?
Fransa kabul etmek istemese de bir piyon
"Fransa kabul etmek istemese de bir piyon"
Öfke kontrolü nasıl sağlanır?
Öfke kontrolü nasıl sağlanır?
Hafriyat terörü! Yeşil alana kaçak döküm
Hafriyat terörü! Yeşil alana kaçak döküm
ZAHA testleri başarıyla tamamladı!
ZAHA testleri başarıyla tamamladı!
İmamoğlu'nun yalanı ortaya çıktı! 'Açığa alındı' demişti...
İmamoğlu'nun yalanı ortaya çıktı! 'Açığa alındı' demişti...
Merhum Başbakan Menderes anılıyor
Merhum Başbakan Menderes anılıyor
İBB'den tepki çeken israf ihalesi!
İBB'den tepki çeken israf ihalesi!
Terör örgütüne ağır darbe!
Terör örgütüne ağır darbe!
Daha Fazla Video Göster