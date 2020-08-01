AK Parti'de teşkilatlarla bayramlaşma! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan AK Parti'de telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Kurban bayramının dünyanın neresinde olursa olsun sıkıntı ve zulüm altında yaşayan tüm Müslümanların kurtuluşuna uyanışına vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



UYANIŞA VESİLE OLSUN

Kabe mahzun kaldı. Aynı şekilde dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm altında hayatlarını sürdüren kurban bayramını da bu şekilde sürdüren kardeşlerimizi bulunuyor. İslam düşmanlığı sebebiyle hayatları adeta zindana dönen kardeşlerimiz var.

Kurban Bayramının dünyanın neresinde olursa olsun sıkıntı ve zulüm altında yaşayan tüm Müslümanların kurtuluşuna uyanışına vesile olmasını temenni ediyorum.

AYASOFYA MESAJI

Bölgemizdeki ve dünyadaki şartlar göz önüne alındığında hamdolsun ülkemizde huzur içinde bir Kurban Bayramı idrak ediyoruz. Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır. Bu vesileyle Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu da belirtmek istiyorum.

BARIŞI VE DAYANIŞMAYI TESİS EDEREK KAVUŞACAĞIZ

AK Parti teşkilatları olarak kısaca 'TAMAM' diyerek ifade ettiğimiz temizlik maske mesafe kurallarına uygun şekilde bayramı yaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki bayramlara çok da güzel bir iklimde ümmet olarak sıkıntılarımızı çözmüş şekilde insanlık olarak da barışı ve dayanışmayı tesis ederek kavuşacağız.

AK PARTİ TEŞKİLAT MENSUBU OLAMAZ

Attığımız her adımda hasbi niyetle hareket ettiğimiz için hep dua aldık mesafe kat ettik. AK Partiyi var eden de bugüne kadar ayakta tutan da milletimize ve insanlığa bu hasbi mücadeleyi sürdüreceğini göstermesidir.



Her bir arkadaşımın gece gündüz uyku tutmaması gerekiyor. Kendini milletin üstünde gören. Gönül kazanmak yerine gönül yıkan hizmete ve ülfete yönelmek yerine dar kadroculuk yapan. Toparlamak yerine dışlayan kişiden AK Parti teşkilat mensubu olamaz.

İŞTE O GÜN GERÇEKTEN HÜSRANDAYIZ

Ne zaman partilerden bir parti haline dönüşür, kişisel ve zümrevi hesaplarımızı davamızın önüne çıkartırsak işte o gün misyonumuzu kaybettik demektir.

Ne zaman arkamızdaki dua ordusunun 'amin' nidaları kesilmeye başlarsa işte o gün gittiğimiz yolu ve kendimizi sorgulamamız gereken vakitteyiz demektir. Ne zaman mazlumların ve mağdurların yönünü bize değil de başkalarına döndüğünü görürsek işte o gün gerçekten hüsrandayız demektir."