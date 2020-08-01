Başkan Erdoğan uyardı: AK Parti teşkilat mensubu olamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 81 il başkanıyla bayramlaştı. Erdoğan, bayramlaşma mesajında teşkilatları il başkanlarına uyararak "Kendini milletin üstünde gören. Gönül kazanmak yerine gönül yıkan hizmete ve ülfete yönelmek yerine dar kadroculuk yapan. Toparlamak yerine dışlayan kişiden AK Parti teşkilat mensubu olamaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdğoğan partisinin il başkanlarıyla video konferans yoluyla bayramlaştı. Başkan Erdoğan teşkilat mensuplarına bir de uyarı da bulundu. İşte Erdoğan'ın o açıklamalar...

Attığımız her adımda hasbi niyetle hareket ettiğimiz için hep dua aldık mesafe kat ettik. AK Parti'yi var eden de bugüne kadar ayakta tutan da milletimize ve insanlığa bu hasbi mücadeleyi sürdüreceğini göstermesidir.

"KENDİNİ MİLLETİN ÜSTÜNDE GÖREN..."

Her bir arkadaşımın gece gündüz uyku tutmaması gerekiyor. Kendini milletin üstünde gören. Gönül kazanmak yerine gönül yıkan hizmete ve ülfete yönelmek yerine dar kadroculuk yapan. Toparlamak yerine dışlayan kişiden AK Parti teşkilat mensubu olamaz.