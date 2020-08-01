Bakan Varank duyurdu! Kangal köpekleri ile ilgili önemli gelişme

Şöhreti Anadolu'yu aşan, Afrika, Amerika ve Avustralya kıtalarında vahşi hayvanlara karşı sürüleri koruyan kangallara çipli takip geliyor. Projeyi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bakan Varank, videolu mesajında, "Cesareti, zekası ve güçlü önsezileriyle Anadolu insanının can dostu kangal köpeklerini çip teknolojisiyle koruma altına alıyoruz. Kalkınma ajansımızın destekleriyle kurulan bu modern tesis ile Sivas'ı dünyaya daha iyi tanıtacağız" ifadelerini kullandı.

SİVAS'TA MERKEZ KURULACAK

Proje kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı yerel kalkınma projeleri yürüten 26 kalkınma ajansından biri olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Sivas'ta teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı 'Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi' kuracak. 43 dönümlük bir arazi üzerinde planlanan merkezde safkan kangalların genetiği koruma altına alınacak. Merkezde yetiştirilecek kangalların çiple takibi yapılacak, soyağaçları çıkartılacak. Bölgenin kalkınmasına önemli katkı sağlayacak merkezde her yıl tescilli 400 safkan kangal üretilecek. Merkezin 2021'de açılması planlanıyor.