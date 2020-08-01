Şehit Eren’in annesinden İmamoğlu'na sert tepki: Şimdiye kadar neden gelmediniz

'ŞİMDİYE KADAR NEREDEYDİNİZ?'

Ayşe Bülbül, İmamoğlu ile görüşseydi kendisine soruları olacağını belirterek, "Soracaktım ki ona benim yavrumun, 15 yaşındaki bir çocuğun şehit olması size hiç mi üzüntü vermedi ? Bakacaktım ne diyecekti. Yanında oturup soracaktım ona. Şu yavruya buraya gelip bakınca, senin duygun nedir ? Onun şimdiye kadar gelmemesinin nedenini soracaktım. Şimdiye kadar neden gelmediniz ? Benim tek üzüntüm keşke Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmeseydiniz. Bana deseler ki ziyaret et, ben bir ana olarak gidemem. Onu cezaevinde ziyaret etmeyin bana karşı. Geleceklerini bilgi verdiler bana ama ben gelmedim. Üç yıl oldu, o zaman başkan değildi ama bir vatandaştı, gelip benim duygularımı alıp, acıma ortak olabilirdi. Ben yolları, kapıları bekleyen bir anayım" diye konuştu.