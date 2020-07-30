Kurban ile ilgili Ayetler ve Hadisler! Arefe günü kurban kesilir mi? Kurban ne zaman, nasıl kesilir?

Arefe günü kurban kesilir mi? Kurban nasıl kesilir? Kurban Bayramı için hazırlıklar tamamlandı. Bayrama saatler kalırken kurban kesiminin ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Kurban ibadeti ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. Peki, arefe günü kurban kesilir mi? Kurban ne zaman, nasıl kesilir? İşte kurban ile ilgili Ayetler ve Hadisler...

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR? AREFE GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.