Arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir? Arefe günü oruç tutulur mu? 2020 Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz'da idrak edilecek. Bayrama saatler kala arefe günü ve bayramda oruç tutulup tutulmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Arefe günü oruç tutulur mu, sorusu internet üzerinde en çok aranılanlar arasında yer aldı. Peki, arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir? Arefe günü oruç tutulur mu? 2020 Kurban Bayramı'nda oruç tutulur mu? İşte cevaplar...

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü oruç tutmak, nafile oruçlar kapsamına girer ve 1 günlük nafile oruç olarak kabul edilir. Arefe günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek kadar bir sevap kazandıracağına dair de hadis bulunmaktadır. Arefe günü oruç tutmayla ilgili olan hadiste "Arefe günü oruç tutmak, geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefâret olur." buyurulmuştur.

Aynı zamanda Arefe günü Zilhicce ayı içerisinde yer almaktadır. Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Kurban Bayramı'ndan önceki 9 gün) oruç tutan Müslümanlar büyük sevap kazanmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) de Zilhicce ayının 9 gününde oruç tutmuştur.