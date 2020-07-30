Arefe günü anlam ve önemi nedir? Kurban Bayramı arefe günü neler yapılır? Arefe günü fazileti...

Arefe günü neler yapılır? Arefe günü önemi nedir? Kurban Bayramı için hazırlıklar tamamlandı. 31 Temmuz'da yani yarın Kurban Bayramı'nın 1. gün idrak edilecek. Arefe gününün gelmesiyle birlikte en çok merak edilenlerden biri de, Arefe günü yapılması gerekenler oldu. Arama motorlarında özellikle "Arefe gününün anlam ve önemi nedir" gibi sorular sıklıkla araştırılıyor. Peki, arefe günü anlam ve önemi nedir? Kurban Bayramı arefe günü neler yapılır? İşte detaylar...

AREFE GÜNÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Arefe gününde göz haramdan uzak tutulmalı, dedikodu edilmemeli, laf taşınmamalı ve kötü söz söylenmemeli. Bu ve bunun gibi davranışlara önem veren kişiler arefe gününü değerlendirmiş kabul edilir. Günahtan kaçınılmalı, yoksula yardım edilmeli, insanlarla iyi geçinilmelidir. Küs olunan kişilerle barışılmalı, gönülleri alınmalıdır. "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc, 246)