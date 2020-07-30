Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Kurban Bayramı arife günü mesajları ve sözleri

AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2020

* Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize.

* Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.