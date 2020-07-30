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Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Kurban Bayramı arife günü mesajları ve sözleri

Arefe günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her yıl gelen Kurban Bayramı, barışın, esenliğin, birlik içinde duanın, yakarışın bayramıdır. Kurban Bayramı arefesinde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel mesajları sizler için sayfamızda derledik. Bu mübarek günde paylaşılabilecek en güzel mesajları arıyorsanız doğru adrestesiniz. İşte resimli ve en güzel 2020 Kurban Bayramı arefe günü mesajları...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 09:30
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Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Kurban Bayramı arife günü mesajları ve sözleri

Arefe günü mesajları... Kurban Bayramı, her türlü farklılığı bir kenara bırakarak eşitlenmenin, kendini bilmenin, tefekkürün, tezekkürün, yenilenmenin bayramıdır. Bu bayram, sabrı ve şükrü kuşanmanın, varoluşumuzun hikmet ve gayesini bir kez daha anlamanın bayramıdır. Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, arefe günü ile ilgili paylaşılabilecek en güzel mesajları araştırmaya başladılar. Bu mübarek günde paylaşılabilecek anlamlı mesajlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte resimli ve en güzel 2020 Kurban Bayramı arefe günü mesajları...

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Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Kurban Bayramı arife günü mesajları ve sözleri

AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2020

* Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize.

* Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

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Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Kurban Bayramı arife günü mesajları ve sözleri

* Bayramları müjdeleyen arefe günleri ne kutlu zaman dilimleridir. Hayırlı olsun.

* Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, arefe gününüz kutlu olsun.

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Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Kurban Bayramı arife günü mesajları ve sözleri

* Allahtan mağfiretin istendiği bugünlerde hepimizin affa mazhar olması duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

* Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan arefe gününüz mübarek olsun.

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Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Kurban Bayramı arife günü mesajları ve sözleri

* Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Arefe gününüz kutlu olsun.

* Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.