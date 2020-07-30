Son dakika: MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin, düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin, düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/yMPue2DTxK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2020