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Son dakika: MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 /’li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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Son dakika: MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin, düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

Son dakika: MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MSB AÇIKLADI: SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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