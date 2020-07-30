Son dakika: MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin, düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/yMPue2DTxK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2020