Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumak: Fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı
Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? Bugün Kurban Bayramı arefe günü. Yarın yani 31 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. Arefe günü ile ilgili İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hadis-i şeriflerinde Müslümanlara önemli tavsiyeler yer alıyor. Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın birçok fazileti bulunuyor. Peki, Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İşte İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı...
Arefe Günü 1000 İhlas Suresi ne zaman okunur? Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? Kurban Bayramı arefe gününde en çok merak edilenlerden biri de İhlas Suresi okumanın fazileti oldu. Bayrama uluşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, Arefe günü okunacak 1000 İhlas Suresi ile ilgili detayları araştırıyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in hadis-i şeriflerinde Arefe gününde İhlas Suresi okunması tavsiye ediliyor. Peki, Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İşte İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı...
ARİFE GÜNÜ 1000 İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ
Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.
Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.
İHLAS SURESİ'NİN FAZİLETİ
İhlas Suresi'nin faziletiyle ilgili ise bir hadis-i şerifte "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.(Ebu-ş şeyh)" deniyor.
İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad
İHLAS SURESİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O 'na bir denk de olmadı.
AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR
Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.
Duâ şudur:
"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."
İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır,""buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:
"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."
Buhâri'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.
"Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..."
"Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver."