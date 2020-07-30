Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumak: Fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı

Arefe Günü 1000 İhlas Suresi ne zaman okunur? Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? Kurban Bayramı arefe gününde en çok merak edilenlerden biri de İhlas Suresi okumanın fazileti oldu. Bayrama uluşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, Arefe günü okunacak 1000 İhlas Suresi ile ilgili detayları araştırıyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in hadis-i şeriflerinde Arefe gününde İhlas Suresi okunması tavsiye ediliyor. Peki, Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İşte İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı...

ARİFE GÜNÜ 1000 İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.

Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.