Son dakika haberi... Kurban bayramı öncesi dehşet! Boğa saldırdığı sahibini böyle öldürdü

SALDIRI ANI KAMERADA

Boğanın, sahibi Hacı Salih Genç'e saldırdığı anlar ise mandıranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; boğanın, boynuz darbesiyle saldırısına uğrayan Genç'in yere yığıldığı, çevredekilerin de koşarak müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

Hacı Salih Genç'in dayısı İbrahim Çınar, üzgün olduklarını belirterek "Seracılık yapıyordu. 2-3 yıldır da Bayburt'ta hayvancılıkla uğraşıyordu. Kurban Bayramı dolayısıyla hayvanların yanına gitti. Hayvanlardan bir tanesi dönüp göğsüne vuruyor. Yere düşürüyor ve yine vurmaya devam ediyor. Daha sonra Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüyorlar. Orada ilk müdahaleyi yapıyorlar ve daha sonra Erzurum Tıp Fakültesi'ne naklini yapıyorlar. Orada yoğun bakımda kalıyor. Önceki gün uyandırdılar ve orada kalp krizi geçiriyor. Allah'ın takdir ilahisi. Olacakmış, yapacak bir şey yok" dedi.

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