30 Temmuz 2020, Perşembe
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Son dakika haberi... Kurban bayramı öncesi dehşet! Boğa saldırdığı sahibini böyle öldürdü

haberi... 'ta mandırasında 850 kilogramlık boğasının saldırısında ağır yaralanan besici (46), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Boğanın , mandıranın güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2020
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Son dakika haberi... Kurban bayramı öncesi dehşet! Boğa saldırdığı sahibini böyle öldürdü

Olay, 18 Temmuz'da Arpalı beldesinde meydana geldi. Besicilikle uğraşan Hacı Salih Genç, çiftliğindeki mandırasında bulunan hayvanlara yem vermek istedi.

Son dakika haberi... Kurban bayramı öncesi dehşet! Boğa saldırdığı sahibini böyle öldürdü

Bu sırada 850 kiloluk boğa, aniden sahibine saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla hayvan uzaklaştırılırken, aldığı boynuz darbeleri sonucu yere yığılan Hacı Salih Genç, yaralandı.

Son dakika haberi... Kurban bayramı öncesi dehşet! Boğa saldırdığı sahibini böyle öldürdü

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Genç'i ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Genç, buradan da Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Son dakika haberi... Kurban bayramı öncesi dehşet! Boğa saldırdığı sahibini böyle öldürdü

Hacı Salih Genç, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde dün hayatını kaybetti. Genç, memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nde toprağa verildi.

Son dakika haberi... Kurban bayramı öncesi dehşet! Boğa saldırdığı sahibini böyle öldürdü

SALDIRI ANI KAMERADA
Boğanın, sahibi Hacı Salih Genç'e saldırdığı anlar ise mandıranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; boğanın, boynuz darbesiyle saldırısına uğrayan Genç'in yere yığıldığı, çevredekilerin de koşarak müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.
Hacı Salih Genç'in dayısı İbrahim Çınar, üzgün olduklarını belirterek "Seracılık yapıyordu. 2-3 yıldır da Bayburt'ta hayvancılıkla uğraşıyordu. Kurban Bayramı dolayısıyla hayvanların yanına gitti. Hayvanlardan bir tanesi dönüp göğsüne vuruyor. Yere düşürüyor ve yine vurmaya devam ediyor. Daha sonra Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüyorlar. Orada ilk müdahaleyi yapıyorlar ve daha sonra Erzurum Tıp Fakültesi'ne naklini yapıyorlar. Orada yoğun bakımda kalıyor. Önceki gün uyandırdılar ve orada kalp krizi geçiriyor. Allah'ın takdir ilahisi. Olacakmış, yapacak bir şey yok" dedi.

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