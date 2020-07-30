Bursa sahillerinde jet skili tacizci şoku

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da bulunan plajlarda Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan kontroller esnasında Küçük Kumla Plajı'nda denizde jet ski ile dolaşan bir şahsın kumsaldaki kadınlara laf atıp, deniz aracı ile gezdirmek bahanesiyle taciz ettiği iddiasına dair şikayet alan Mudanya Sahil Güvenlik ekipleri plaja pusu attı.