30 Temmuz 2020, Perşembe
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Bursa sahillerinde jet skili tacizci şoku

Gemlik ilçesine bağlı 'nda jet ski ile kadınları taciz ettiği iddia edilen bir kişi hakkında, huzuru ve sükunu bozduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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Bursa sahillerinde jet skili tacizci şoku

Edinilen bilgiye göre, 'da bulunan plajlarda Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan kontroller esnasında 'nda denizde jet ski ile dolaşan bir şahsın kumsaldaki kadınlara laf atıp, deniz aracı ile gezdirmek bahanesiyle taciz ettiği iddiasına dair şikayet alan Mudanya ekipleri plaja pusu attı.

GÖZALTINA ALINDI

Bir hafta boyunca sahilde gözetim yapan ekipler, jet skili bir şahsın yüzme alanlarına yakın geçip sürekli sahile bakarak bekleme yaptığını belirledi. Şahsın görüntülerini alan sahil güvenlik ekipleri şikayetçi kadınların teşhisinin ardından isminin Ö.B. olduğu öğrenilen şüpheli şahsı gözaltına aldı.

UYGUNSUZ HAREKETLER

Gemlik Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, huzuru ve sükunu bozmak suçundan işlem yapılan Ö.B. hakkında tahkikat başlatıldı. Şikayetçi olan kadınlar, şüpheli şahsın uzun zamandır aynı şekilde davrandığını, çevredekiler tarafından da bu şahsın uygunsuz hareketlerinin bildiğini söyledi.

DENETİMLER SÜRECEK

Bursa il sınırlarındaki plajların denetimlerine aralıksız devam eden Sahil Güvenlik ekipleri plajlarda yoğunluk yaşandığını belirterek, bu yoğunlukta vatandaşların can ve mal emniyetlerinin yanı sıra bu gibi durumlara maruz kalınması halinde Alo 158 ihbar hattına başvurmalarını istedi.

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