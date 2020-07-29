İstanbul'da şüpheli şahıs otobüsü, giyim kutusunu ve reklam panosunu ateşe verdi

Yangın saat 05.00'da Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şüpheli erkek şahıs bulvar üzerinde park halinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs A.Ş.'ye ait özel halk otobüsünü ateşe verdi. Şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaşarak aynı yerin 200 metre ilerisinde bulunan bir çöp kutusunu ateşe verdi. Şahıs bir süre sonra bir reklam panosunu ateşe vererek kayıplara karıştı.