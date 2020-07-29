Katil Cemal Metin Avcı Pınar Gültekin'i öldürdü, eşini mahvetti!

GECE YARISI KEŞİF YAPILMIŞ

Soruşturmadaki keşif sürecine dair yeni bir detay da ortaya çıktı. Hürriyet'in ulaştığı bilgilere göre, herhangi bir saldırı girişimine karşı şüpheli Cemal Metin Avcı'ya olay yerinde, gece yarısı keşif yaptırıldı. Gözaltına alındığı gece yapılan keşif sırasında şüpheli önce vahşetin yaşandığı bağ evine götürüldü. Burada cinayeti nasıl işlediğini soğukkanlı bir şekilde anlattı.

Daha sonra cesedi nasıl yaktığını, arabaya nasıl yüklediğini fiziki detaylarıyla ifade etti. Ardından cesedi attığı yere götürüldü. İfadesinde anlattıklarıyla olay yerindeki beyanları karşılaştırıldı. Şüphelinin bütün anlatımları kameraya kaydedildi. Kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.