29 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Katil Cemal Metin Avcı Pınar Gültekin'i öldürdü, eşini mahvetti!

Katil Cemal Metin Avcı Pınar Gültekin'i öldürdü, eşini mahvetti!

’da ’in öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. şüphelisi ’nın eşi E.A., olaydan sonra kocasıyla birlikte yaşadığı evden ayrılarak ailesinin yanına yerleşti. E.A. geçen hafta avukatına boşanmak için vekâlet vermişti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
ABONE OL
Katil Cemal Metin Avcı Pınar Gültekin'i öldürdü, eşini mahvetti!

Psikolojik destek almaya başlayan E.A., belediyedeki işinden de izin aldı. Kız kardeşi ve annesinin desteğiyle 3.5 yaşındaki kızıyla birlikte süreci atlatmaya çalışıyor. E.A.'nın yaşadığı üzüntü ve stresi yakınlarına, "Balkona bile çıkamıyorum" diyerek ifade ettiği öğrenildi.

E.A.'nın bir yakını Hürriyet'e, "Bu kadın da çocuğuyla birlikte olayın ikinci mağduru. Düzenli bir hayatı varken böyle bir şeye maruz aldı. Şimdi ailesinin ve psikoloğun desteğiyle toparlanmaya çalışıyor" dedi. E.A. geçen hafta avukatına boşanmak için vekâlet vermişti.

DELİLLERİ GÖRDÜ, İTİRAF ETTİ

Eğitimi nedeniyle 'da bulunan , 16 Temmuz'da ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu. Şüphe üzerine gözaltına alınan ve genç kızın eski erkek arkadaşı olduğunu iddia eden , ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce suçunu itiraf etmişti. Avcı, genç kızı bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak üstüne beton döküp ormanlık alana attığını söylemişti. Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklanmıştı.

'KATİL' YAZISI SİLİNDİ

Cinayetin işlendiği bağ evinin şimdiye kadar açık olan bahçe kapısı, failin yakınları tarafından kilit vurularak zincirlendi. Cinayetin faili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki 'Cüce' adlı barı da kapatıldı. İsim levhası siyah naylon ile örtüldü. Avcı'nın yakınları işyerinin camına yazılan 'Katil' yazısını silerken, duvarlara asılan haberlerinin yer aldığı gazeteler de kaldırıldı.

GECE YARISI KEŞİF YAPILMIŞ

Soruşturmadaki keşif sürecine dair yeni bir detay da ortaya çıktı. Hürriyet'in ulaştığı bilgilere göre, herhangi bir saldırı girişimine karşı şüpheli Cemal Metin Avcı'ya olay yerinde, gece yarısı keşif yaptırıldı. Gözaltına alındığı gece yapılan keşif sırasında şüpheli önce vahşetin yaşandığı bağ evine götürüldü. Burada cinayeti nasıl işlediğini soğukkanlı bir şekilde anlattı.

Daha sonra cesedi nasıl yaktığını, arabaya nasıl yüklediğini fiziki detaylarıyla ifade etti. Ardından cesedi attığı yere götürüldü. İfadesinde anlattıklarıyla olay yerindeki beyanları karşılaştırıldı. Şüphelinin bütün anlatımları kameraya kaydedildi. Kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.

Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme: Zanlıya keşif yaptırılsın PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME: ZANLIYA KEŞİF YAPTIRILSIN
Pınar Gültekin cinayetini aydınlatacak telefon görüşmeleri ortaya çıktı PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNİ AYDINLATACAK TELEFON GÖRÜŞMELERİ ORTAYA ÇIKTI
Pınar Gültekin'in katili Cemal Avcı'nın iş yeri kapatıldı! PINAR GÜLTEKİN'İN KATİLİ CEMAL AVCI'NIN İŞ YERİ KAPATILDI!
Pınar Gültekin'in katili hakkında flaş gelişme! Afyonkarahisar 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi PINAR GÜLTEKİN'İN KATİLİ HAKKINDA FLAŞ GELİŞME! AFYONKARAHİSAR 2 NOLU T TİPİ CEZA İNFAZ KURUMUNA NAKLEDİLDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA